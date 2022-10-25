Пенсионерка из Перми рассказала об удобстве оплаты услуг онлайн

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В настоящее время все больше пенсионеров самого разного возраста отказываются от наличных и осваивают онлайн платежи, эта тенденция растет с каждым годом.

Свою историю рассказала одна их жительниц Перми. Светлана Николаевна Шкляева 35 лет проработала на крупном пермском заводе. Выйдя на заслуженный отдых, вместе с супругом вернулась на малую родину своих родителей в Кудымкарский район.

«Для меня выход на пенсию, это не отдых, а начало новой активной жизни, - делится Светлана Николаевна, - Я занимаюсь садоводством, развожу цветы, занимаюсь рукоделием. Наша деревня находиться далеко от райцентра, и после долгой жизни в городе, я наконец-то наслаждаюсь природой и тишиной.

Пенсию мы с мужем оба получаем на карту Сбербанка, это очень удобно. Зарплату мы тоже получали на карту в Сбербанке. Когда вышли на пенсию, пришли в отделение, и специалисты очень быстро оформили все документы и выдали нам пенсионные карты».

По словам пенсионерки, новые возможности позволяют ей значительно экономить время:

«Я уже говорила, что для оплаты ЖКХ до райцентра добираться далеко, да и неудобно. Дети научили пользоваться мобильным приложением, и теперь мы все оплачиваем онлайн. Я уже всем своим соседкам посоветовала получать пенсию на карту Сбербанка, и учу их пользоваться приложением. Многие из них до сих под получали пенсию наличными, с трудом ежемесячно добираясь до райцентра. Теперь они меня все в шутку называют Светлана-просветитель.

Внучка у нас учится в Москве, и мы с дедом стараемся ей немного помогать, с каждой пенсии переводим небольшую сумму. Очень рады, что есть такая возможность. А с картой Сбербанка, это еще и очень удобно».

Получение пенсии на карту Сбербанка позволяет экономить время многим пенсионерам. Оплата услуг ЖКХ онлайн занимает всего несколько минут, в отличии от очного посещения управляющих компаний.