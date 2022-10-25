Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 16:35

Минтербез Прикамья призвал мобилизованных не выкладывать фотографии в сеть

В ведомстве предупреждают о риске стать жертвами запугивания и шантажа
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края мобилизованным и их семьям рекомендовали не выкладывать в публичный доступ фотографии с лицами призванных в армию.

«Программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщили в ведомстве.

Рекомендуется ретушировать лица или вообще отказаться от использования фотографий в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтербез Пермского края посоветовал пользователям ВКонтакте почистить «стену»

Ведомство опубликовало памятку «Как не стать экстремистом» (подробнее...)