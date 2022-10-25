Минтербез Прикамья призвал мобилизованных не выкладывать фотографии в сеть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края мобилизованным и их семьям рекомендовали не выкладывать в публичный доступ фотографии с лицами призванных в армию.

«Программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщили в ведомстве.

Рекомендуется ретушировать лица или вообще отказаться от использования фотографий в сети.

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