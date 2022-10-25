Власти Перми обяжут жителей устанавливать гаражи в едином цвете

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Перми предложила ввести требования к внешнему виду и размеру гаражей. Вопрос обсудили 25 октября на пленарном заседании городской думы.

И. о. замглавы города Ольга Андрианова пояснила, что новые правила необходимы в целях создания единого архитектурного решения. Так, площадь гаража не может превышать 24 квадратных метра. Кроме того, стены и ворота должны быть цвета слоновой кости, а кровля — шоколадного. Вводимые требования коснутся только вновь построенных гаражей.

Депутаты утвердили поправки, однако отметили, что, возможно, к их обсуждению нужно будет вернуться. Как заявил депутат Арсен Болквадзе, выбранный светлый цвет — не лучший вариант, поскольку в городе наблюдается большая проблема с граффити. По его мнению, надо было выбрать более «вандалоустойчивый цвет».

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