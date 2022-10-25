«Т Плюс» напоминает об ответственности за нанесение незаконных граффити

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание на ответственность за нанесение несогласованных изображений (граффити и проч.) на стены теплосетевых объектов. Речь идет о порче внешнего вида стен центральных тепловых пунктов, насосных станций и блочных модульных котельных. В отношении лиц, которые совершают такие противоправные деяния, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, по статье 214 УК РФ «Вандализм» за незаконные граффити назначается штраф в размере 40 тыс. рублей или 3-х месячного дохода осужденного или обязательные работы. Кроме того, возможен арест сроком до 3 месяцев. Если же противоправные действия совершаются группой лиц или по политическим/идеологическим мотивам, срок тюремного заключения составляет до 3 лет.

Сумма административного штрафа по статье 7.17 Кодекса административных правонарушений за несогласованное стрит-творчество – до 500 рублей. Также по статье 20.1 того же свода законов такие действия оцениваются как мелкое хулиганство со штрафом до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Если нарушители окажут неповиновение, то размер штрафа увеличивается до 2500 рублей.

Законодательство обязывает теплосетевую компанию поддерживать опрятный вид объектов теплосетевой инфраструктуры. Поэтому энергетики вынуждены ежегодно нести затраты на удаление посторонних изображений со стен ЦТП и насосных станций. При этом убытки, связанные с приведением внешнего вида объектов в порядок, восстановлением положительного имиджа компании у жителей Перми, подлежат возмещению в судебном порядке с виновных лиц в порядке ст. 15 Гражданского кодекса.

«Призываю уличных художников не нарушать закон, и проявлять творчество только по согласованию с энергокомпанией. Мы всегда открыты для такого сотрудничества. Всего в Перми энергокомпания эксплуатирует 370 центральных тепловых пунктов, 10 насосных станций и 16 малых котельных. Любой из этих объектов может быть площадкой для воплощения творческих замыслов», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Например, в 2022 году в рамках фестиваля «Граффити-Пермь. 2022» были художественно оформлены три ЦТП в разных районах краевой столицы. Изображения появились в рамках реализации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» всегда открыт к сотрудничеству и приглашает художников активнее участвовать в оформлении теплосетевых объектов компании.