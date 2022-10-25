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Общество25 октября 2022 13:22

В Прикамье мобилизовали депутата окружной Думы

Он отправился в учебный центр
Лела Минадзе
Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края

Фото: сайт Избирательной комиссии Пермского края

Депутат думы Чусовского городского округа Иван Небогатиков попал под мобилизацию. Вместе с другими резервистами он уехал в учебный центр. Отправление было 25 октября. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в местной администрации.

Ивану Небогатикову 43 года. Депутатом думы Чусовского округа он является с 2019 года. Согласно данным сайта Избирательной комиссии Пермского края, Иван Небогатиков занимает должность заместителя директора по общим вопросам производственного отделения «Чусовские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

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