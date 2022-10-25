«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам убедиться в исправности общедомового прибора учета тепла

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Специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам компании в Пермском крае о важности контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ). Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений — это одна из самых эффективных мер экономии.

Помимо общеизвестных методов — качественной подготовки дома к зиме, утеплению и подготовке внутридомовых сетей, необходимо внимательно относится к вопросам учета тепловой энергии. Некоторые УК и ТСЖ отказываются следить за такими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. А это выше фактического потребления ресурса. И наоборот, если управленцы следят за качеством управления дома, прибор всегда будет исправен, а данные своевременно подаются в теплоснабжающую организацию.

Для контроля состояния ОДПУ необходимо обратиться в управляющую организацию и уточнить, исправен ли прибор учета тепла, своевременно ли передаются его показания.

«Общедомовой прибор учета тепла — это один из самых очевидных и простых способов экономии на коммунальных расходах. Если дом платит по счетчику, а не по нормативу, платежи ниже. К сожалению, не все организации, которые обслуживают дома, ответственно относятся к обслуживанию приборов и жители сталкиваются с ростом оплаты. Поэтому мы рекомендуем обратиться в свою УК или ТСЖ и убедиться в том, что прибор в вашем доме установлен и исправен», — подчеркивает руководитель отдела коммерческого учета Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Лариса Реутова.