Депутаты Пермского края единогласно поддержали закон об ужесточении наказания за ЛГБТ-пропаганду

Фото: архив "КП"

25 октября прошло внеочередное заседание Законодательного собрания Пермского края. Из 60 народных избранников на нем присутствовало 48, часть из них участвовала дистанционно. Спикер Заксобрания Валерий Сухих на заседании отсутствовал – находится в Уфе с рабочим визитом. Вместо него был первый заместитель Вячеслав Григорьев.

Первый пунктом – его представил председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин – рассмотрели внесенный в Госдуму законопроект, «направленный на защиту общества, в первую очередь, детей, от пропаганды и рекламы идеологии, противоречащий базовым ценностям российского общества», который внесли почти все депутаты Госдумы из всех фракций (под документом 314 подписей). За поддержку нового закона пермские депутаты проголосовали единогласно.

Второй вопрос повестки вытекал из первого - о поддержке изменений в КоАП РФ: установить административную ответственность за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди лиц любого возраста, демонстрирующей такие отношения среди несовершеннолетних, либо побуждающей их к смене пола, а также за пропаганду педофилии. За него депутаты также проголосовали единогласно.

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