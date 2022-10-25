В Пермском крае мужчина спас из горящего дома жену и детей

Дом загорелся ночью. Фото: краевое МЧС.

Пожар в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа произошел в ночь на 25 октября. В четвертом часу ночи в пожарную охрану поступило сообщение, что горит частный жилой дом. Когда пожарные приехали на место, из-под крыши уже валил густой дым и вырывалось пламя.

- Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В тушении принимали участие 13 человек личного состава и 4 единицы техники, - сообщили в краевом МЧС.

Пожар обнаружил хозяин дома. Он разбудил супругу и детишек (4 и 6 лет) и успел вывести всех на улицу. Позже мужчина рассказал, что накануне вечером в доме топили печку. Возможно, именно она и стала причиной пожара. Но это еще предстоит выяснить сотрудникам госпожнадзора.

В целях предупреждения пожаров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 2) складировать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 3) применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 4) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 5) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 6) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 7) перекаливать печи.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. В случае обнаружения пожара немедленно сообщите по номеру телефона «01», «101» или «112».

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