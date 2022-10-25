Пермские автобусы и трамваи перевели на зимний режим работы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми общественный транспорт перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в горадминистрации.

В автобусах системы климат-контроля перевели в режим обогрева, а в трамваях включили теневые обогреватели. Принятые меры — это первая ступень отопления, которая запускается при температуре от +5 до -5 градусов.

Отопительные приборы включаются заблаговременно, благодаря чему салон успевает прогреться до выхода в рейс. Температура в салоне должна быть не ниже +10 градусов при температуре воздуха от -15 до -25 градусов.

Ежегодно, в преддверии зимы техосмотр и сезонное обслуживание проходят 148 трамваев и 90 автобусов МУП «Пермгорэлектротранс». Особое внимание уделяется системам отопления и безопасности подвижного состава. Кроме того, проверку прошла снегоуборочная техника, спецтрамваи и трамваи-снегоочистители. Также произведен ремонт осветительных систем, трамвайных путей, контактной сети и систем пожарной безопасности.

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