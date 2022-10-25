Полеты из Перми в Минск отменили по решению авиакомпании

Полеты в Минск отменили на неопределенное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в пермских СМИ появилась информация, что пермяки раскупили все билеты на первые два авиарейса из столицы Пермского края в Белоруссию. Мы дозвонились на горячую линию авиакомпании «Уральские авиалинии», которая должна была осуществлять полеты, где нам пояснили, что билеты на данный авиарейс приобрести невозможно – «табло пустое».

- Скорее всего, что идет пересмотр расписания либо рейсы отменили вообще.

Информация об отмене полетов появилась около трех часов дня. Авиакомпания официально подтвердила ее, опубликовав в телеграм-канале следующее: «Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу Минск - Пермь - Минск и приостановила продажу авиабилетов».

Напомним, первый рейс из «Большого Савино» в Национальный аэропорт «Минск» должен был состояться в среду, 26 октября. Авиакомпания планировала выполнять рейсы в Республику Беларусь дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Причины отмены авиарейсов, а также даты возможного возобновления авиасообщения между двумя странами названы не были.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru