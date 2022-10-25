Фото: МЧС по Пермскому краю.

Вечером 24 октября 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Высоцкого в деревне Чазево Косинского округа. В тушении очага загорания принимали 9 человек личного состава и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений краевого МЧС.

«По прибытии первого подразделения происходило горение на площади 54 квадратных метров. До приезда пожарных дом самостоятельно покинули 3 человека. Пожар был ликвидирован в 19:27. Погибших и пострадавших нет. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара», - сообщили в краевом ведомстве.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 24 октября 2022 года, на территории Прикамья всего произошло 13 пожаров: 5 пожаров - в Перми; 3 пожара – в Краснокамском округе; 2 пожара - в Пермском муниципальном округе; по 1 пожару – в Красновишерском, Добрянском и Косинском округах.

Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибших и травмированных нет.

В число очагов загораний 24 октября 2022 года вошли: частные жилые дома - в Красновишерском, Косинском и Пермском округах; дощатый садовый дом - в Краснокамском округе; баня - в Краснокамском округе; дощатый сарай - в Индустриальном районе Перми; гаражаи - в Добрянском округе; многоквартирные жилые дома - в Красновишерском округе и Мотовилихинском районе Перми; мусор - в Дзержинском и Кировском районах Перми, в Пермском округе; бесхозный дощатый гараж - в Дзержинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 24 октября 2022 года на территории региона 154 профилактической группой в составе 311 человек осуществлено 1139 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1767 человек, распространено 1286 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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