Пермское УФАС оштрафовало «МРСК Урала» за неподключенный вовремя к электросетям ЖК

Фото: архив "КП".

В феврале 2021 года ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО» и ОАО «МРСК Урала» заключили договор на сумму 21 млн рублей о технологическом присоединении 25-этажного жилого комплекса к электросетям. По его условиям энергетики должны были выполнить работы в течение года, но до сих пор этого не сделали.

Так как сроки сдачи ЖК на улице Барамзиной, 38 поджимали (четвертый квартал 2022 года), застройщик обратился с жалобой в Пермское УФАС России. Ведомство возбудило в отношении «МРСК Урала» дело об административно правонарушении.

- Установлено, что значительную часть времени, отведенного на исполнение договора о подключении, сетевая организация не предпринимала никаких действий, - пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова. - Подрядчик для проектно-изыскательских работ, которые завершились только в августе этого года, был привлечен лишь спустя восемь месяцев после заключения договора.

Что помешало энергетикам приступить к реализации проекта вовремя – в компании не смогли объяснить.

Пермское УФАС признало ОАО «МРСК Урала» виновным в нарушении действующего законодательства: компании предстоит выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Кроме того, в ближайший месяц нужно выполнить все работы по присоединению жилого комплекса к энергосетям.

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