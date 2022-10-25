Группа компаний ПЗСП с опережением графика начинает заселение третьей очереди дома на Водниках

Фото: ПЗСП

18 октября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1-3 подъездов дома по Ушакова, 65. Таким образом, ПЗСП выполнил свои обязательства перед покупателями на несколько месяцев раньше заявленного срока: по графику, сдача третьей очереди дома – 1 квартал 2023 года.

За все время своей работы на рынке строительства жилья группа компаний ПЗСП ни разу не допустила задержек в заявленных сроках сдачи домов, зато раньше срока свои объекты сдавала неоднократно. Две предыдущие очереди дома на ул. Адмирала Ушакова, 65 уже сданы, причем вторая – раньше срока. Счастливые новоселы уже обустроились на новом месте. Ведь квартиры в доме сдаются с полной отделкой, и не нужно тратить время и деньги на ремонт - достаточно просто завезти мебель. Покупатели квартир в третьей очереди сегодня получают приятный «бонус»: отметить Новый год они смогут уже в новой квартире.

Дом на ул. Адмирала Ушакова, 65 расположен в оживленном центре Кировского района с развитой социальной, торговой и транспортной инфраструктурой. Во дворе - большая прогулочная зона, детские площадки, продуманная система безопасности. К дому пристроен 4-этажный паркинг для машин, поэтому вопрос с парковкой был снят ещё на стадии проектирования. На первом этаже пристроенного паркинга – коммерческие помещения, что делает жизнь в доме ещё более удобной.

Фото: ПЗСП

В результате жилье в доме получилось оптимальным по соотношению «цена - качество», и с самого момента старта продаж квартиры здесь пользовались большим спросом. На момент получения разрешения на ввод в эксплуатацию третьей очереди в доме остались не реализованы всего две квартиры и одно парковочное место.

Сегодня группа компаний ПЗСП строит ещё несколько домов в Свердловском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Они находятся в разной степени готовности, но в них ещё есть квартиры, которые можно приобрести.

Кроме того, в эти дни группа компаний ПЗСП проводит ряд акций, делающих покупку квартиры особенно выгодной: «Сэкономь пол-лимона», «Большой семье – большая экономия», «Ипотека 0,1%». Разнообразие акций и предложений позволяют выбрать максимально выгодный вариант приобретения квартиры для любой категории покупателей.

Всю информацию о строящихся объектах и условиях акций можно найти на сайте pzsp.ru и по телефону горячей линии: 8–800–300–7977.

Застройщики: Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18», Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектные декларации всех объектов размещены на сайте наш.дом.рф.