В Пермском крае начали выплачивать соцпомощь на детей мобилизованных

В Пермском крае начались выплаты на детей мобилизованных граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минсоцразвития Пермского края приступило к выплатам материальной помощи на детей призванных в ходе частичной мобилизации граждан. По данным на конец минувшей недели в подразделения ведомства поступило порядка 400 заявлений – выплаты коснутся почти 600 детей.

О начале выплат адресатам сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

- По состоянию на вечер 21 октября ведомством перечислены выплаты на 87 человек, - написал глава Прикамья.

Напомним, по инициативе губернатора вопрос о предоставлении разовых выплат в размере 15 тысяч рублей был рассмотрен 19 октября на заседании краевого правительства. Материальная помощь предоставляется на несовершеннолетних детей призванных резервистов, а также учащихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях в возрасте до 23 лет.

Заявления на выплату принимаются в социальной службе по месту проживания - адрес и контактный телефон Территориальных управлений соцзащиты можно найти на официальном сайте Министерства соцразвития Пермского края (раздел «О министерстве», вкладка «Территориальные управления»).

Также в краевом минсоцразвития ведется работа по составлению списков семей, которым следует сделать выплаты на основании данных прикамцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

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