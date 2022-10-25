В Перми окончены поиски пропавшего 11-летнего школьника

Фото: архив "КП"

Пропавшего в Перми 11-летнего мальчика нашли живым.

Напомним, мальчик пропал днем 24 октября. Он вышел из школы в Мотовилихинском районе и бесследно исчез. Ближе к вечеру волонтеры опубликовали его ориентировку и отправились на поиски. Почти сутки о судьбе мальчугана не было ничего известно, а сегодня утром волонтеры сообщили радостную весть - найден, жив!

В посте о розыске один из пермяков написал, что с мальчиком все хорошо, он сейчас греется и пьет чай. Где всю ночь провел школьник, не сообщается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина

Друзья Сергея Панова и один из участников поисков уверены, что его убили (Подробнее...)