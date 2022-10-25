При условии ясной погоды пермяки смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Видимость максимума покрытия в Перми составит 77,5% и наступит в 15.52 по местному времени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 октября при условии ясной солнечной погоды жители европейской территории России и Западной Сибири смогут наблюдать частное солнечное затмение.

Начнется оно в 14.45 и продлится до 17.00. В это время диск Луны будет плавно наплывать на Солнце, а потом открывать его.

- В Перми это уникальное явление, в ходе которого Луна закроет Солнце, можно будет наблюдать с помощью телескопа Coronado, - сообщили в пермском планетарии. – Видимость максимума покрытия в Перми составит 77,5% и наступит в 15.52 по местному времени.

Правда, синоптики оставляют нам слишком маленький шанс на ясную погоду. Судя по прогнозам сервиса Яндекс.Погода небо над Пермью в этот момент будет затянуто облаками, хотя не исключены и кратковременные прояснения.

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