Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» одержала первую победу в Единой Лиге ВТБ на домашнем паркете в сезоне 2022-2023 годов. Пермяки победили столичную команду МБА - 78:70 (22:24, 16:11, 22:24, 18:11).

Самыми результативными в составе «Пармы» стали: Роберсон (17 очков), Джеймс (14 + 14 подборов), Шейко (14), Походяев (14 + 10 подборов). У МБА в Перми блеснули результативностью: Лопатин (14), Платонов (13), Якушин (13), Александр Хоменко (13).

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин после победного матча отметил, что команда провела работу над ошибками.

- Сегодня была энергия, взаимопомощь, коммуникация, мы хорошо защищались. В целом выглядели как команда. Мы сделали шаг вперед, проанализируем ошибки и будем готовиться к следующему матчу, - заявил наставник пермяков.

«Парма» сыграет в Перми с саратовским «Автодором» 27 октября (0+). После победы над МБА пермяки поднялись на пятую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.

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