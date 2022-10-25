Суд в Перми отказал резервисту в признании незаконным призыва по частичной мобилизации

Фото: из архива "КП"

В конце сентября житель Перми получил повестку о призыве для участия в СВО. Поразмыслив, он решил, что ему полагается отсрочка. Но в военкомат по месту жительства доказательства об этом не предоставил, а решил сразу обратиться в суд.

В Дзержинском районном суде дело о признании незаконным призыва по частичной мобилизации и предоставлении отсрочки от призыва на военную службу рассмотрели 21 октября. Об этом сообщает Рифей-Пермь со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск направили Министерству обороны РФ, призывной комиссии в Пермском городском округе по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, ФКУ «Военный комиссариат Пермского края», а также военному комиссариату Дзержинского и Индустриального районов Перми. Но! С требованиями резервиста не согласились представители военного комиссариата Пермского края, призывной комиссии муниципального образования Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе.

В итоге суд постановил: отказать в удовлетворении заявления истца о признании незаконным призыва по мобилизации и предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Решение в законную силу не вступило.

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