Пермякам показали видеораритет с собирателем коллекции «пермских богов»

Фото: скриншот с видеозаписи в паблике «Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе!»/ВКонтакте

Уникальное свидетельство эпохи стало доступно пермякам. Еще один видеораритет был опубликован в паблике «Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе!». На нем представлены кадры с одним из собирателей всемирно известной коллекции «пермских богов» Николаем Серебренниковым.

Напомним, Николай Серебренников организовал экспедиции на север Пермской области по поиску церковных ценностей. В 1923 году исследователи нашли 248 самобытных деревянных скульптур и множество шедевров древнерусского искусства. Они и стали основой известной коллекции «пермских богов» - одного из культурных брендов Пермского края. С 1925 по 1949 год Серебренников занимал пост директора, а до 1960 года - главного хранителя галереи.

По словам одного из редакторов проекта «Пермь как фильм» Семена Соснина, ранее эти кадры для широкого зрителя были недоступны: с 1957 года они находились в Красногорском архиве (Российский госархив кинофотодокументов).

Видеосюжет стал частью пермского видеоархива. А также вошел в фильм, посвященный 100-летию пермской художественной галереи. Премьера назначена на конец 2022 года.

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