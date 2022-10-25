В Перми комплексно обновят трамваи и электробусы

Электробус КАМАЗ-6282 Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел совещание по вопросам обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта в регионах. Программа реализуется в Перми, Липецке, Ярославле, Нижнем Новгороде, Курске, Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске. Пять регионов уже заключили концессионные соглашения. Что касается Перми: соглашение с потенциальным инвестором ООО «Мовиста Регионы Пермь» пока не подписано. Как сообщает Business Class со ссылкой на гортранс, продолжается доработка некоторых деталей.

Программа предусматривает поставку в регионы более 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, а также строительство и реконструкцию более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов. Проект модернизации электротранспорта в Перми подразумевает приобретение 44 новых трамвайных вагонов (3,6 млрд рублей), реконструкцию депо «Балатово» (2,9 млрд рублей) и семи тяговых подстанций (1,4 млрд рублей), а также обновление 35 км путей (7,6 млрд рублей). К работам планируется приступить в 2023 году и завершить их поэтапно до второго квартала 2025-го.

Производство транспортных средств и объектов инфраструктуры будет сосредоточено в России - это «обеспечит не только развитие отечественного транспортного машиностроения, но и выполнение программ импортозамещения», - сообщает пресс-служба кабмина.

Уточним, проекты будут финансироваться из федерального бюджета, кредитов госкорпорации ВЭБ.РФ и частных инвесторов, участвующих в концессиях.

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