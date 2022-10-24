Кандидатуру экс-мэра Перми Игоря Сапко согласовали на пост регионального омбудсмена

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поддержала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края. Рабочая встреча состоялась 24 октября.

«Государственные правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы», — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Игорь Сапко имеет 20-летний опыт работы в муниципальной политике. С 2011 по 2016 год он был главой Перми, а с 2016 по 2021 — депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Напомним, накануне Станислав Баскаков приступил к исполнению обязанностей в новой должности исполняющего обязанности начальника департамента ЖКХ администрации Перми. Ранее Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Им он руководил с 2016 года.

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