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Общество24 октября 2022 16:50

Глава округа в Прикамье обязал подчиненных начинать неделю с прослушивания гимна РФ

Традиция введена для сплочения и проявления патриотизма
Лела Минадзе
Фото: ВКонтакте/Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев

Фото: ВКонтакте/Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев рассказал о новых правилах, введенных для местных чиновников.

«Третью неделю подряд расширенную оперативку по понедельникам начинаем с гимна Российской Федерации. Принял такое решение, так как считаю, что сейчас как никогда важно сплотиться и проявить чувства патриотизма. Это мы стараемся прививать нашим детям, но начинать нужно с себя», — заявил глава округа в своих соцсетях.

Напомним, что с 1 сентября этого года в школах каждая учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия флага России. Кроме того, в рамках программы федерального проекта «Патриотическое воспитание» в образовательных учреждениях появилась новая должность советника директора по воспитанию.

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Телефон: 8-965-571-46-65