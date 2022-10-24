В Прикамье к концу недели высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на этой неделе ляжет снег. Местами он станет постоянным и не растает до прихода зимы. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ. К концу недели в горной восточной части региона высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров.

На неделе ночью ожидается -1…-6 градусов, а ночью температура будет близка к нулю. Может пройти мокрый снег. Количество осадков, в том числе в Перми, составит до 15 миллиметров.

К утру субботы в краевой столице может лечь снег высотой 5-10 сантиметров, а на востоке края — до 20 сантиметров. В выходные осадки прекратятся. В ночь на воскресенье может похолодать до -10 градусов.

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