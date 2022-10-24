На производстве аммиака филиала «Азот» модернизирована печь риформинга

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошло техническое перевооружение печи первичного риформинга агрегата аммиака №1. На модернизацию важного производственного объекта предприятие направило 726 млн рублей.

Проект реализован впервые за 20 лет. Работы были выполнены в течение месяца во время остановочного ремонта агрегата №1 производства аммиака. Заменено все оборудование и материалы печи, кроме каркаса и несущих конструкций. В рамках модернизации смонтирован новый передаточный коллектор, заменены туннели, обновлена мягкая футеровка на стенах и потолке, установлены 504 реакционные трубы, каждая 12 метров в длину.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Обновленная печь риформинга позволит работать надежнее и эффективнее. Мы не просто заменили старые элементы печи на новые, мы применили более совершенные конструкции, оборудование и материалы. Диаметр реакционных труб увеличили, благодаря этому загрузили больше катализатора, снизили гидравлическое сопротивление системы.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Справка

Печь первичного риформинга — сложное инженерное сооружение высотой с трехэтажный дом, в котором происходит один из этапов производства аммиака — риформинг. Его задача — получить из метана водород. В печи при температуре около 800° протекает первая стадия процесса — паровая конверсия метана. На входе в сооружение очищенный природный газ смешивается с паром. В результате конверсии получается CO + H2; СО2 +Н2 углекислый, угарный газ и водород.