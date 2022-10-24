В Прикамье семьи мобилизованных просят помочь дровами и ремонтом печей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края, которое прошло 24 октября, обсудили вопрос предоставления помощи семьям мобилизованных и резервистам.

По словам главы Добрянского городского округа Константина Лызова, сейчас во всех муниципалитетах работают «местные штабы помощи» и горячий линии. По телефону волонтеры принимают заявки на оказание юридической, психологической, гуманитарной и бытовой помощи семьям мобилизованных. Особенно много вопросов поступает о кредитах, а также о том, кто попадает под мобилизацию, а кто — нет.

Многие обращаются по бытовым вопросам, в том числе просят отремонтировать печи, привезти дрова или опустить в яму картошку. Также семьям помогают устроить детей в детсады.

Кроме того, муниципальные власти совместно с местными предприятиями помогают закупкой экипировки и оборудования для мобилизованных. Так, например, в ЗАТО Звездный собрано около 300 тысяч рублей на покупку девяти квадрокоптеров. Их отправят в войсковые части Елани и Тюмени.

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