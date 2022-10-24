Фото: ХК «Сокол» Красноярск.

Пермскому «Молоту» в Новокузнецке не хватило одной секунды, чтобы победно завершить матч в Новокузнецке против «Металлурга» в основное время матча.

Пермяки после точного броска Сероуха открыли счет в середине первого периода. На табло Ледового дворца «Кузнецкий лед» он продержался практически до финальной сирены.

Хозяева льда забросили ответную шайбу за секунду до финальной сирены – 1:1. После повтора на мониторах этого момента судьи засчитали взятие ворот. Гол спасения на свой счет записал Авраменко.

Овертайм также не выявил победителя. Все решила серия штрафных бросков, в которой соперники исполнили 18 буллитов! Удачливее оказались игроки «Молота». Решающий гол забил Чефанов.

Следующий матч «Молот» проведет 26 октября в Омске против «Омских Крыльев» (0+).

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