Пенсии на 9,5 млрд рублей получили клиенты СберНПФ в этом году

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Негосударственные пенсионные фонды позволяют клиентам сохранить привычный уровень жизни даже после выхода на заслуженный отдых. Чем раньше происходит регистрация в НПФ, тем больше будет прибавка к государственной пенсии!

В Пермском крае клиенты Сбера могут стать частью программы СберНПФ как в отделении банка, так и через сайт и мобильное приложение. Удобный калькулятор поможет рассчитать размер прибавки к пенсии, в зависимости от установленных вами условий! Главным преимуществом НПФ является возможность получать пенсию даже самозанятым гражданам.

За 9 месяцев 2022 года СберНПФ выплатил клиентам 9,5 млрд рублей:

- 6,5 млрд рублей — по обязательному пенсионному страхованию (ОПС);

- 3 млрд рублей — по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Регулярные выплаты по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) и в рамках корпоративных пенсионных программ (КПП) получают 39 тыс. россиян — на 10% больше, чем год назад. Это повышает их уверенность в будущем.

«С помощью наших каналов коммуникаций мы активно информируем клиентов о возможностях оформить пенсионные выплаты, о способах их получения. Все наши услуги по пенсионному обеспечению оцифрованы: клиенты могут дистанционно подать заявление на получение выплат, не посещать офисы фонда для получения средств. Для СберНПФ выплата пенсий является главной социально ориентированной задачей, и в этом уже смогли убедиться несколько десятков тысяч россиян», - прокомментировал Виктор Поляков, Операционный директор СберНПФ

Негосударственные пенсионные фонды позволяют клиентам сохранить привычный уровень жизни даже после выхода на заслуженный отдых. Чем раньше происходит регистрация в НПФ, тем больше будет прибавка к государственной пенсии!

В Пермском крае клиенты Сбера могут стать частью программы СберНПФ как в отделении банка, так и через сайт и мобильное приложение. Удобный калькулятор поможет рассчитать размер прибавки к пенсии, в зависимости от установленных вами условий! Главным преимуществом НПФ является возможность получать пенсию даже самозанятым гражданам.

За 9 месяцев 2022 года СберНПФ выплатил клиентам 9,5 млрд рублей:

- 6,5 млрд рублей — по обязательному пенсионному страхованию (ОПС);

- 3 млрд рублей — по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Регулярные выплаты по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) и в рамках корпоративных пенсионных программ (КПП) получают 39 тыс. россиян — на 10% больше, чем год назад. Это повышает их уверенность в будущем.

«С помощью наших каналов коммуникаций мы активно информируем клиентов о возможностях оформить пенсионные выплаты, о способах их получения. Все наши услуги по пенсионному обеспечению оцифрованы: клиенты могут дистанционно подать заявление на получение выплат, не посещать офисы фонда для получения средств. Для СберНПФ выплата пенсий является главной социально ориентированной задачей, и в этом уже смогли убедиться несколько десятков тысяч россиян», - прокомментировал Виктор Поляков, Операционный директор СберНПФ