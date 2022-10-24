Пермь примет детский всероссийский фестиваль циркового искусства

Фото: vk.com/cirkzverey

Отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов пройдут под куполом Пермского цирка. Увидеть выступления участников можно бесплатно.

Отбор состоится 26 октября с 17:00 до 20:00 и 27 октября с 16:30 до 20:00. Участие в нем примут 152 артиста из 13 регионов России: Московской, Ленинградской, Тульской, Челябинской, Нижегородской, Тверской и других областей. Пермский край представят 37 артистов в составе 6 коллективов.

Выступления разделены на пять категорий: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и клоунада. Судить артистов будут именитые члены жюри, председателем которых выступит дрессировщик и народный артист РФ Эдгард Запашный.

Кроме того, 28 октября в Пермском цирке пройдет гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Продажа билетов на него уже открыта.

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