Губернатор Прикамья отчитался о первых выплатах семьям мобилизованных

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае начали перечислять выплаты детям мобилизованных. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Первые выплаты жители начали получать с 21 октября.

На сегодняшний день региональное Министерство соцзащиты приняло 397 заявлений на 592 ребенка. Матпомощь получили 87 детей. Все заявления намерены отработать до конца текущей недели.

Напомним, что глава региона поручил выплатить материальную помощь детям мобилизованных — по 15 тысяч рублей на ребенка. Выплаты предоставляются несовершеннолетним, а также учащимся в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по очной форме в возрасте до 23 лет.

Сейчас в территориях края работают местные штабы по поддержке семей мобилизованных как по юридическим, так и по бытовым вопросам. Кроме того, сами жители объединяются для поддержки участников СВО. В частности Звездный, Добрянка и Чернушка закупили квадракоптеры, Кунгурский округ — собрал 945 кг помощи, волонтеры из Добрянки сделали восемь рейсов в Елань и Тюмень.

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