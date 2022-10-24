Международный пассажиропоток в Пермском аэропорту снизился на 38,5%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С декабря по сентябрь этого года международный пассажиропоток в аэропорту Перми составил 91 101 человек. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермскую таможню. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года за границу вылетели 148 244 пассажира.

За девять месяцев 2022 года Пермская таможня оформила 541 воздушное судно, а 2021 года — 865. Кроме того, ведомство возбудило 108 дел об административных правонарушениях. Из них 50 связаны с товарами, обладающими признаками товаров для коммерческого пользования, 23 — с табачной продукцией, 21 — с алкогольной продукцией и 8 — с оружием.

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев сокращение международных перевозок было менее заметным. Оно составило 18,9%.

«Несмотря на уменьшение пассажиропотока в 2022 году, выявление фактов нарушений таможенного законодательства потерпели незначительное снижение», — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни Дмитрий Шумков.

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