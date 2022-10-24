В пермском Театральном саду установят часть чугунного ограждения 1946 года

Фото: администрация г. Перми

В Театральном саду работа кипит. И ведется сразу по нескольким направлениям. Так, подрядная организация ООО «АМО Сервис» обустраивает многофункциональную площадку, ООО «Стройком» ремонтирует подпорную стенку, газоны, устанавливает пешеходное ограждение. Как сообщили в мэрии, благоустроено уже порядка 8 тыс. кв. метров газона, изготовлено 429 новых секций ограждения. Часть из них уже установлена на Сибирской и Советской.

– При установке пешеходного ограждения в Театральном саду будет использована часть чугунного ограждения, изготовленного в 1946 году по заказу управления благоустройства и коммунальных предприятий города Молотова, – рассказал и.о. главы администрации Ленинского района Перми Александр Русанов.

Уточним, администрация Перми ежегодно приводит в нормативное состояние городские парки и скверы, а также обустраивает новые места отдыха пермяков. Так, в Кировском районе появился новый арт-объект - семья медведей. Фигуры косолапых установили в сквере им. Александра Невского, что находится в Кировском районе города. Напомним, сквер разбили на месте бывшего кинотеатра «Экран» (Ласьвинская, 15), здание которого снесли в начале 2000-х.

Всего к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов в разных районах города.

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