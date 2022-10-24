Власти Пермского края рассказали о первостепенных задачах режима базовой готовности

Фото: соцсети Альберта Марданова

Стало известно, какие задачи ставятся перед властями во время режима базовой готовности. Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал об этом на своей личной странице в социальных сетях.

- Состоялось первое заседание регионального оперативного штаба в связи с введением в субъектах РФ режима уровня базовой готовности. В региональный оперштаб вошли представители силовых структур, исполнительных органов власти и муниципальных образований, - уточнил Марданов. А затем конкретизировал, что базовый уровень готовности направлен, прежде всего, на поддержание стабильности в регионе.

- В настоящее время никаких дополнительных ограничений для жителей края не вводится! – подчеркнул первый зам министра тербезопасности.

Первоочередные задачи во время режима базовой готовности - это усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, а также тех, что обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

- В связи с этим ГУ МВД России по Пермскому краю и Росгвардией приняты соответствующие меры.

Напомним, 19 октября стало известно, что Пермский край попал в список регионов, где Указом президента России Владимира Путина введен режим «базовой готовности». Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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