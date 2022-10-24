Набережную в Кировском районе Перми отремонтируют к осени 2023 года

Фото: Telegram-канал главы Перми Алексея Демкина

В Кировском районе Перми обновляют набережную. О ходе работ в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Демкин.

Сейчас активно ведется устройство пешеходных дорожек, а также монолитных подпорных стен и лестничных спусков. Кроме того, будут возведены металлоконструкции, которые станут основанием для смотровых балконов. В зимнее время ремонт продолжится.

«Темпы работ на набережной в Кировском районе по-прежнему остаются высокими. Уверен, что все работы будут выполнены в срок, и осенью 2023 года пермяки смогут оценить новый облик набережной», — отметил мэр Перми.

Напомним, что реконструкция объекта началась в марте этого года. За это время здесь обновят променадную часть, сделают архитектурную подсветку, благоустроят зоны пляжа для летнего отдыха у воды. Появятся также площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, места для размещения кафе и торговых точек. Для любителей закаливания установят модульную баню и теплые душевые.

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