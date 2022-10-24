Фото: SEHA – Gazprom League

Сразу восемь лучших команд России и Белоруссии стартовали в чемпионате SEHA – Gazprom League дивизиона «Восток». Команды разбиты на две группы: «А» - «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и «Гомель»; группа «В» - «Мешков Брест», «Нева» (Санкт-Петербург), «Машека» (Могилев) и ЦСКА (Москва).

Командам на первом этапе предстоит провести групповые турниры в два круга, на втором лучшие коллективы будут ждать игры плей-офф. Матчи группового турнира в группе «А» завершатся 29 января 2023 года.

В первом матче чемпионата SEHA – Gazprom League «Пермские медведи» на поле соперника обыграли «Могилев» - 38:30 (19:14).

Главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков, отметил отличный прием белорусской командой, а также европейский уровень гандбола, показанный ей.

Во втором туре 1 ноября пермяки дома будут принимать «Чеховских медведей» (0+). В этом матче станет известен единоличный лидер группы «А».

Параллельно «Пермские медведи» ведут борьбу в чемпионате России по гандболу среди команд Суперлиги. После пяти проведенных матчей пермские гандболисты занимают третье место.

В минувшую субботу, 22 октября, «Пермские медведи» в Саратове обыграли местный СГАУ - 37:33 (19:18).

Впереди пермскую команду ждет еще один поединок на поле соперника – 5 ноября в Омске против СКИФа (0+).

В чемпионате России по гандболу лидерство захватил «Виктор» из Ставрополя, которому пермяки проиграли в стартовом матче сезона 2022-2023 годов – 25:26.

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