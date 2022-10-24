В Пермском крае стая волков загрызла собаку, которая сидела на цепи у дома

Фото: fonstola.ru

В Перми по городу гуляют лисы, а в Березниках – волки. И если от первых урона нет, то вторые держат в страхе и людей, и собак. Так, в минувшие выходные в микрорайон Усолье (район улицы Некрасова) пришла стая волков. Они загрызли собаку, которая сидела на цепи, – ворот у дома не было. И тут же, на месте, устроили кровавый пир.

Местные жители рассказали, что подобные случаи в окрестностях уже были. Так, в селе Ощепково за два месяца волки задрали 12 собак.

"Начали жрать зимой понятно, ну летом это кошмар, – комментируют произошедшее в пабликах. – Хотя, чему удивляться. В том году в октябре начали волки охотиться в деревнях на собак, нынче с августа... Появились рыси, лисы, кабаны, медведь бегал возле церкви в городе... Я никогда не слышала про росомаху, а той зимой ее видели в Усольском районе. Скоро медведи перестанут спать зимой..."

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