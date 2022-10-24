В Пермском крае два раза обокрали склад с самоварами

Фото: архив "КП"

Неутолимая утренняя жажда привела трех жителей Чайковского в склад с самоварами. После недолгих обсуждений один из них через окно пробрался внутрь и передал товарищам пять латунных самоваров. Радостная компашка притащила «добычу» в пункт металлолома, что располагался в гаражном боксе неподалеку.

Вырученные деньги (три тысячи рублей) тут же потратили, чтобы организовать застолье. Спустя два часа, когда на столе опустело, они снова пошли на дело. На этот раз из склада вынесли восемь самоваров.

О пропаже товара владелец узнал в тот же вечер, когда наведался в склад с проверкой. Он тут же сообщил в полицию, и воришек задержали по горячим следам.

Как сообщили в УФСС по Пермскому краю, один из мужчин оказался уже ранее судим за аналогичное преступление, двое других к уголовной ответственности ранее не привлекались.

За повторное преступление суд приговорил предприимчивого жителя Чайковского к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 8,5 тысяч рублей, который он оперативно погасил, чтобы не усугублять и без того непростое положение.

Подельникам предстоит отбывать наказание – полтора года и год – в колонии-поселении.

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