В Перми обнаружили первого «снежного» клеща

Тот самый снежный клещ. Фото: скрин с видео группы Вконтакте "Ветеринарная клиника Клык+, г. Пермь".

О первом «снежном» клеще, обнаруженном в Перми, сообщили ветеринары клиники «Клык» на своей странице Вконтакте. Членистоногое сняли с собаки, которая гуляла по лесу и получила травму. Это случилось во второй половине октября, когда в городе уже выпал снег, однако бойкое членистоногое, несмотря на холода, и не подумало укладываться в спячку.

- Шок-контент, - опубликовали пост ветеринары. - Первый снег в Перми и первый снежный клещ. Дик в лесу сломал лапу, а мы в клинике сняли с него клеща, который еще не успел впиться.

Напомним, в краевом Роспотребнадзоре еще 12 октября опубликовали итоги клещевой активности за прошедший сезон. За весну-лето и осень-2022 к врачам обратились 22 485 пострадавших от укусов клещей. Это на пять тысяч больше, чем в сезоне 2021 и превышает данные среднемноголетних показателей.

Чаще всего клещи нападали на людей в лесу (47%) и на дачах (41%). Остальные 11 % укушенных не смогли сказать, где они повстречались с клещами.

UPD: После публикации этой заметки на сайте KP.RU наши читатели начали делиться подобными историями. Пермячка Аделина Х. написала в откликах к заметке, что 22 октября тоже сняла клеща со своей собаки. А гуляли они даже не в лесу, а в городе возле дома.

Фото еще одного "снежного" клеща прислали в сообщениях нашей группы ВК. Автор: Аделина Х.

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