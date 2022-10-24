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Общество24 октября 2022 9:00

В Перми окончены поиски 14-летнего подростка

Волонтеры просят снять репосты
Екатерина Яганова
Подросток не выходил на связь со вчерашнего вечера.

Подросток не выходил на связь со вчерашнего вечера.

В Перми найден 14-летний подросток, пропавший в воскресенье в 10 вечера. Он ушел с улицы Монастырской в сторону Революции. И до полудня понедельника о нем ничего не было известно. По сообщениям волонтеров, юноша жив.

Напомним, сегодня утром пермские поисковики организовали поиски парня. Его разыскивали по всему городу. К счастью, поиски увенчались успехом.

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