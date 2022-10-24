Фото: ОПФР по Пермскому краю.

В сall-центре Перми 27 октября 2022 года состоится прямая линия отделения ПФР по Пермскому краю с участием его управляющего Станислава Аврончука.

В ходе прямой линии будут рассмотрены вопросы, связанные с пенсионным и социальным обеспечением жителей Пермского края.

Время проведения прямой линии с 11:00 до 12:00. Вопросы можно будет задать по телефону: 8 (342) 2-059-059.

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