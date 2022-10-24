Добровольцу СВО из Пермского края вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Военком Кунгурского и Березовского районов Алексей Пономарев и Роман Сибирцев. Фото: Кунгурский муниципальный округ/ВКонтакте

На минувшей неделе в Кунгуре чествовали участников спецоперации. В районной администрации в торжественной обстановке орден «За заслуги перед Отечеством» вручили жителю Кунгура Роману Сибирцеву.

Роман окончил местную школу и художественный лицей, работал на заводе «Металлист». Добровольцем на Украину ушел в мае. Служил в должности наводчика-минометчика в артиллерийских войсках. Удерживал оборону в одном из населенных пунктов Харьковской области. На малую родину вернулся в июле. Сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа.

Еще один уроженец Кунгура удостоился высшей награды – орденом Мужества посмертно наградили Дмитрия Ипатова. Ее вручили отцу воина – Андрею Ипатову.

Дмитрий также учился в одной из кунгурских школ. В 2017 году был призван на срочную военную службу, а после подписал контракт – служил в должности механика водителя огневого взвода. Погиб в ходе спецоперации на Украине 7 июня - при выполнении воинского долга.

Слова благодарности бойцам и их родителям прозвучали от главы Кунгурского муниципального округа Вадима Лысанова, председателя Думы Кунгурского муниципального округа Сергея Крохалева, военного комиссара города Кунгур, Кунгурского и Березовского районов Алексея Пономарева, председателя Кунгурской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрия Лопатина и директора школы №12 им. В.Ф. Маргелова Эдуарда Комягина.

- История России – это история воинского подвига. Наши доблестные воины, вы - герои земли кунгурской и всей России! Низкий поклон вам и вашим родителям!

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