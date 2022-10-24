Фото: ВХЛ

После трех побед на посту главного тренера ХК «Молот» Сергей Бердников со своей командой довольно неожиданно уступил в Красноярске «Соколу» со счетом 2:6 (2:0, 0:3, 0:3).

О таком повороте событий было сложно предположить после окончания первого периода встречи, в котором пермяки показали уверенную игру. Свое преимущество они реализовали двумя заброшенными шайбами, которые провели в ворота соперника Ерохин и Тювилин.

Однако, два последующих отрезка прошли под знаком «Сокола», который в каждой 20-минутке забросил по три шайбы. Точные броски в свой актив записали: Скворцов (две), Потехин (в численном большинстве), Астанков, Пучков и Белов (в меньшинстве). При этом, хозяева льда пятую и шестую шайбы провели в пустые ворота – главный тренер «Молота» заменил вратаря на полевого игрока.

После проигранного матча Сергей Бердников заявил, что его команду подвела дисциплина.

Кстати, тренерский мостик «Сокола» возглавляет Павел Десятков, который в сезоне 2019-2020 годов руководил игрой «Молота-Прикамье». Так что, прошедшая встреча в Красноярске стала еще и своеобразным реваншем за отставку два года назад.

Следующий матч «Молот» проведет 24 октября в Новокузнецке против «Металлурга» (0+). Сейчас пермяки занимают уже 21-ю позицию в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, а «сталевары» идут седьмыми.

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