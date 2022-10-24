Жители Перми засняли лису, охотившуюся на Комсомольском проспекте

Фото: скриншот видео из сообщества "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)"/ВКонтакте

Лисичку горожане засняли на углу улиц 1–я Красноармейская и Комсомольский проспект. Рыжая плутовка вышла в город под покровом темноты. Очевидно, ее вылазка была не первой: на видео заметно, как уверенно зверь передвигается, обнюхивая все на своем пути.

Около высокого крыльца в один из магазинов одежды она притормозила – напала на след крысы, которая в тот день оказалась шустрее: быстрее молнии она метнулась в укрытие. А лиса, оставшись ни с чем, потрусила дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стая из 10 лосей пришла на газон перед торговым центром в Перми

Сохатых запечатлела камера наблюдения (подробнее...)

Утром 28 сентября по окраине Перми гулял лось

Сохатый вышел на улицу Якутскую (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru