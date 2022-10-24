Жители Перми засняли лису, охотившуюся на Комсомольском проспекте

Фото: скриншот видео из сообщества "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)"/ВКонтакте
Лисичку горожане засняли на углу улиц 1–я Красноармейская и Комсомольский проспект. Рыжая плутовка вышла в город под покровом темноты. Очевидно, ее вылазка была не первой: на видео заметно, как уверенно зверь передвигается, обнюхивая все на своем пути.
Около высокого крыльца в один из магазинов одежды она притормозила – напала на след крысы, которая в тот день оказалась шустрее: быстрее молнии она метнулась в укрытие. А лиса, оставшись ни с чем, потрусила дальше.
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