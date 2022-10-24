Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, за минувшие сутки, 23 октября, на пожарах есть погибшие, травмирован один человек. Основными причинами возникновения очагов загораний неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Огонь унес жизни двух мужчин. Первый случай произошел в одном из многоквартирных жилых домов в Березниках. По прибытию к месту вызова в одной из комнат был обнаружен мужчина 68 лет. В бессознательном состоянии его передали в карету скорой помощи. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Второй погибший оказался на пожаре напротив жилого дома в Перми по адресу: ул. Таборская, 22а. Погиб мужчина без определенного места жительства. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 23 октября 2022 года, всего на территории Прикамья произошло 17 пожаров: 7 пожаров - в Перми; по 2 пожара – в Пермском и Соликамском округах; по 1 пожару - в Березниковком, Суксунском, Чернушинском, Очерском, Чайковском и Сивинском округах.

В число очагов загораний 23 октября вошли: жилые дома - в Березниковском, Сивинском и Соликамском округах, Свердловском районе Перми; бани - в Пермском, Суксунском, Чайковском, Чернушенском и Соликамском округах, Орджоникидзевском районе Перми; надворные постройки - в Свердловском районе; производственное здание - в Мотовилихинском районе Перми; садовый дом - в Кировском районе Перми; автомобиль - в Очерском округе; неэксплуатируемое строение - в Свердловском районе Перми; металлический ангар - в Индустриальном районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 20 октября 2022 года на территории региона 154 профилактической группой в составе 311 человек осуществлено 1140 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1754 человек, распространено 1287 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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