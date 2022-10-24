Прокуратура Пермского края обязала ИГЖН проверить счета Фонда капремонта

Фото: из архива "КП-Пермь"

Пермский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел представление прокуратуры на решение Ленинского районного суда г. Перми по административному исковому заявлению к Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края об отсрочке проведения проверки регионального Фонда капремонта. Основанием для обжалования был предоставленный судом мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий в Фонде.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее надзорное ведомство уже фиксировало нарушения в исполнении региональной программы капремонта. Так, стоимость ремонтных работ, запланированных к проведению с 2020 по 2023 годы за счет средств регионального оператора (Фонда капремонта), значительно превышала уровень его финансовой обеспеченности. Больше двух лет организация данные обстоятельства игнорировала – меры для восстановления платежеспособности не предпринимались.

В итоге прокуратура направила в суд соответствующий иск, которым бездействие регоператора признали незаконным. Также на контролирующий орган – Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края – возложили обязанность провести проверку деятельности Фонда – соблюдаются ли требования к финансовой устойчивости. Но ИГЖН, сославшись на установленные федеральным законодательством ограничения, добилась отсрочки исполнения судебного решения до февраля 2023 года. Краевая прокуратура решение Ленинского районного суда обжаловала: ответчику в предоставлении отсрочки отказали.

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