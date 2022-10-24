Фото: ВК «Локомотив-Изумруд»

В Екатеринбурге в минувшие выходные встретились лидер чемпионата Высшей лиги «А» зоны «Восток» и один из главных аутсайдеров нынешнего сезона. «Локомотив-Изумруд» сумел дважды обыграть пермскую «Каму» - 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) и 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:18).

По мнению главного тренера ВК «Кама» Владимира Викулова, любой, даже проигранный, матч является хорошим игровым опытом для молодых волейболистов команды, которым надо учиться продолжать бороться вплоть до финального свистка. Напомним, в новом сезоне «Кама» кардинально изменила свой состав, пригласив перспективную молодежь.

В следующем туре 5 и 6 ноября «Кама» на своеи паркете будет принимать гостей из Ижевска ВК «ИжГТУ-Динамо». (0+)

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