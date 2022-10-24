В Пермском крае проверят информацию о мужчине, который предлагал школьнику подвезти

Полиция проводит проверку по информации из соцсетей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
22 октября в одном из городских пабликов Березников вышел пост, призывающий о внимании родителей. Неизвестный мужчина в районе кинотеатра «Авангард», у магазина, предложил мальчику подвезти. Когда тот отказался, водитель выдал железный, на его взгляд, аргумент: «Нафиг эта школа, поехали».
Активных действий незнакомец не предпринимал, видимо, испугался большого количества прохожих. Тем не менее, родители забили тревогу и написали о произошедшем в соцсети с целью предупредить жителей: «Если вы стали свидетелем такого инцидента, не оставайтесь в стороне! Зафиксируйте марку авто, его госномер и позвоните в полицию 102».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, материал проверки по сообщению в соцсетях зарегистрирован. Все участники происшествия устанавливаются.
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