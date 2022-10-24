В Перми объявлены поиски 14-летнего подростка

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"/ВКонтакте
23 октября в 22 часа 14-летний Павел Смориг ушел с улицы Монастырской в сторону улицы Революции. И с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Сегодня около 6 утра поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» объявил срочный сбор на улице Монастырской. В планы поисков входило обследовать город.
Приметы юноши: на вид 18 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, стрижка «каре», глаза темные.
Особые приметы: на руке татуировки. На одном из пальцев тату в виде лица человека; в правом ухе серьга-гвоздик; на нижней губе слева пирсинг.
Был одет в черное удлиненное пальто, синие укороченные джинсы и белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о Павле, просьба сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-912-880-41-60 - волонтеры.
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