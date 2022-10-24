Фото: ФК «Амкар Пермь»

Очередной матч в рамках розыгрыша Второй лиги «Амкар» провел в Перми. Его соперником стал «Зенит» из Ижевска. Пермяки сумели забить победный мяч во втором тайме – 2:1 (1:1).

В составе «Амкара» дублем отметился Подбельцев (43-я и 61-я минуты). В «Зените» ответный мяч провел Журавлев (45).

Следующий матч «Амкар» вновь проведет в Перми: 30 октября соперником будет «Челябинск». (0+)

После 14 приведенных матчах групповой турнир Группе 4 продолжает занимать «Тюмень» с отставанием в два очка идет «Амкар», который, в свою очередь, на два очка опережает «Челябинск».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru