Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 24 октября информирует о пробках в 7 баллов на нескольких участках дорог Мотовилихинского района: ул. Огородникова от ул. Кузнецкой к ул. Московской, ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской, ул. Соликамской от ТЦ «ДомаДом» до ул. 1-й Бойной, спуске с ул. Соликамской к площади Восстания.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на перекрестке ул. Лянгасова и ул. Веденеева

- на отвороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов

- на ул. Леонова от съезда с Западного обхода до ул. Промышленной

- на ул. Якутской при подъезде к кольцу Соснового бора

- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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