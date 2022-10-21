Удобные комплексные решения для интернет-торговли доступны пермским предпринимателям

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Для предпринимателей, занимающихся продажами в соцсетях, на маркетплейсах и собственных сайтах, Сбер запустил решения для интернет-торговли.

В них доступны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приёма онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Клиент Пермского отделения ПАО Сбербанк, предприниматель, занимающаяся производством соков Светлана Пепеляева одна из первых в регионе вышла на цифровую трансформацию бизнеса. Благодаря развитию рынка E-COM и решениям от Сбера Светлана начала реализовывать соки не только через магазины, но и в онлайн.

Светлана Пепеляева, ИП «У Светланы»:

«Сейчас большая часть моего бизнеса – это онлайн продажи. Наши соки можно встретить на многих маркетплейсах. Знаю, что начинающему предпринимателю разобраться отдельно с каждой площадкой достаточно сложно, так как везде есть свои нюансы, поэтому платформа inSales значительно упрощает процесс захода в онлайн-торговлю».

Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня многие предприниматели Пермского края уже строят стратегию развития своего бизнеса с использованием онлайн площадок. Платформа InSales — это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети. Прием заказов и общение с покупателями из разных мессенджеров происходит в едином окне».